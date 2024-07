Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City

Recent, a apărut un zvon în presa din străinătate, conform căruia Kevin De Bruyne, starul lui Manchester City, și-ar fi dat acordul să semneze cu Al Ittihad, echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite.

Pep Guardiola a reacționat în urma zvonurilor împrăștiate și a ținut să menționeze faptul că internaționalul belgian nu va pleca în această perioadă de mercato de la trupa de pe ”Etihad”.

”Nu, Kevin nu pleacă”, au fost cele patru cuvinte spuse de Pep Guardiola, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

