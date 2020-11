Situatie INCREDIBILA la Barcelona! Cat trebuie sa ii dea catalanii lui Messi chiar daca va pleca de pe Camp Nou! Cum este posibil

Desi in cele din urma mutarea nu s-a concretizat, starul argentinian nu a renuntat la aceasta idee si sunt sanse mari ca acesta sa paraseasca clubul blau-grana in vara anului viitor, cand ii expira contractul.

Messi poate parasi Camp Nou mai bogat cu 33 milioane de euro. ESPN, preluat de jurnalistii de la The Mirror, informeaza ca in contractul pe care argentinianul l-a semnat in 2017 exista o clauza conform careia Barcelona trebuie sa ii achite acestuia o "clauza de loialitate" in valoare de 33 de milioane de euro.

Barcelona must pay Lionel Messi a €33 million loyalty bonus when his contract expires next summer as part of the deal he signed with the club in 2017, sources told @moillorens. pic.twitter.com/1mRAFTwyK7