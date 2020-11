EXCLUSIV | Dezvaluiri ULUITOARE din Norvegia! "Li s-a interzis sa vina in Romania, dar jucatorii au plecat spre echipele de club!" Cu cine joaca in Austria

Un fost fotbalist roman din Norvegia a vorbit la Pro X despre situatia din Norvegia.

Alex Craciun a declarat ca jucatorii echipei nationale a Norvegiei au fost suparati pe faptul ca nu au putut face deplasarea in Romania pentru meciul din Nations League. Acesta a povestit si ceea ce s-a intamplat in aeroport cu jucatorii dupa ce nu au fost lasati sa plece spre Bucuresti.

"Ei se ghideaza dupa altfel de legi. Au avut o conferinta de presa la hotelul unde au fost carantinati, langa aeroport. A participat un fel de comitet la aceasta conferinta, au participat Joshua King, Odegaard si Johansen, care si-au expus nemultumirea fata de decizia luata de autoritati, de Ministerul Sanatatii. In mare parte, legile nu se negociaza, dar sunt si pe aici oameni care au propriile viziuni fata de ceea ce se intampla.

M-a surprins ca a intervenit un politician care sustine ca toate chestiile astea ar trebui sanctionate. Am vazut parerea unui avocat norvegian care vorbea despre amenzile care ar trebui sa se dea. Spune ca jucatorii norvegieni care joaca in strainatate ar trebui sa fie sanctionati pentru ca nu respecta legile carantinarii cu aproximativ 2.000 de euro.

Chiar au fost discutii foarte aprinse in legatura cu terminarea carantinei. Li s-a interzis sa faca deplasarea in Romania si am vazut secvente de la aeroport cu jucatorii care au plecat din Norvegia cu alte avioane spre alte tari, unde joaca ei. Nimeni nu are un raspuns despre ceea ce se intampla. In momentul in care ceilalti jucatori au iesit din carantina, au luat fiecare avionul spre Turcia, Anglia, Germania, si toata lumea se intreaba de ce li s-a permis asta. Acolo nu se puteau infecta? Au stat in carantina la hotel, dar apoi au plecat la echipele de club. De acolo a inceput tot circul.

Acum cluburile pot sa zica: 'De ce mai mergeti sa jucati ca oricum va intorc inapoi?' Partea comica este ca au numit un selectioner care este la baza psiholog. El o sa fie pe banca Norvegiei in meciul cu Austria. Vor face deplasarea, nu se stie cum, se vor intalni probabil la Viena, vor ajunge cu totii acolo din tarile in care au plecat.

Din cate stiu, ei sunt constienti ca o sa piarda meciul cu Romania, dar se duc in Austria si incearca sa obtina acolo 3 puncte. Am o lista de jucatori care au fost contactati si care nu imi spun nimic, jucatori din Liga a 2-a. Haaland si Odegaard merg la echipele lor si nu vor face deplasarea in Austria. Acolo se duc cu un lot nou", a declarat Alex Craciun la Ora exacta in sport.