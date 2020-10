SURPRIZA DE PROPORTII la Arsenal! Superstarul Ozil, OUT de pe lista UEFA

Mesut Ozil nu mai face parte din panurile lui Mikel Arteta!

Conducerea lui Arsenal a facut eforturi sustinute in incercarea de a-i rezilia contractul lui Mesut Ozil.

Conform jurnalistilor de la The Sun, 'tunarii' l-au lasat pe mijlocasul german in afara listei pentru Europa League.



Sursa citata scrie ca intre managerul Arteta si fostul fotbalist al lui Real Madrid exista o ruptura iremediabila. Ozil nu a prins niciun minut in acest sezon.

Adus de Arsenal de la Real Madrid pe 50 de milioane de euro in 2013, Mesut Ozil mai are 1 an de contract cu gruparea din nordul Londrei. Sezonul trecut, Ozil a jucat doar 18 meciuri in Premier League. Cota germanului de 31 de ani, campion mondial in 2014, a scazut dramatic in ultimii ani, cand managerii lui Arsenal s-au bazat tot mai putin pe el.

Ozil ramane insa un favorit al fanilor. Recent, mijlocasul si-a atras zeci de mii de comentarii pozitive dupa anuntul ca e gata sa-i achite din propriul buzunar salariul mascotei Gunnersaurus. Omul fusese concediat in urma masurilor de restructurare din club in contextul crizei provocate de coronavirus.