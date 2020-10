SENZATIONAL! Pustiul ROMAN de la ARSENAL, chemat din nou de Arteta la PRIMA ECHIPA a 'tunarilor'

Catalin Cirjan isi continua parcursul bun la Arsenal, iar asta se vede!

Mijlocasul roman de numai 17 ani al lui Arsenal, Catalin Cirjan pare sa intre din ce in ce mai des in atentia managerului 'tunarilor' Mikel Arteta.

Romanul a fost chemat pentru a doua oara intr-o luna sa se antreneze alaturi de Aubameyang si Lacazette la prima echipa a formatiei din Nordul Londrei, a scris pe Twitter Jeorge Bird, cel care detine un blog pe care posteaza despre academia lui Arsenal.

Cirjan also trained with the first-team today. — Jeorge Bird (@jeorgebird) October 7, 2020

Cirjan s-a transferat la Arsenal in vara anului trecut si a jucat pentru echipa U18, insa prestatiile extrem de bune l-au adus in atentia oficialilor 'tunarilor', fiind promovat rapid la echipa Under-23.

Se pare ca acesta este pe placul lui Mikel Arteta care incearca sa ii grabeasca ascensiunea si este de asteptat ca in viitorul apropiat sa fie chemat din ce in ce mai des la antrenamentele primei echipe si sa fie o varianta de luat in calcul pentru meciurile din Cupa Ligii Angliei sau FA Cup si poate chiar si pentru unele meciuri din Premier League.

Arsenal Mikel Arteta Catalin Cirjan