E ZIDANE, NU CIRJAN! Pustiul roman de la Arsenal, moment de magie. Ce a putut sa faca in fata unui adversar

Catalin Cirjan a fost titular in meciul Arsenal U21 - Southampton U23, incheiat 1-2.

Jucatorul recent promovat de la echipa U18 a lui Arsenal a debutat in urma cu o seara la echipa U23, acolo unde a jucat pana in minutul 58 al meciului. Desi nu a reusit sa inscrie, Cirjan s-a facut remarcat in teren cu o faza demna de Playstation.

Mijlocasul a primit balonul la centrul terenului, s-a intors cu mingea la picior printre doi adversari, a reusit sa dribleze inca un jucator al lui Southampton iar apoi a pasat.

Faza face inconjurul lumii, iar fanii deja il vad pe Cirjan ca pe inlocuitorul lui Ozil in echipa mare a lui Arsenal.