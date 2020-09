Premiera in Romania! Fanii Arsenal lanseaza prima carte a unui fanclub

Fanii Arsenal lanseaza in toamna aceasta prima carte a unui fanclub din Romania.

Prima carte sportiva scrisa de un fanclub din Romania urmeaza sa fie lansata de comunitatea suporterilor Arsenal toamna aceasta, cu ocazia aniversarii a zece ani de la infiintare. Povestea fanclubului oficial Arsenal Romania Supporters Club (ARSC) a inceput in urma cu zece ani, in doua orase: Bucuresti si Cluj-Napoca.

Daca pana atunci suporterii tunarilor se intalneau doar in fata monitoarelor, pe diverse forumuri si platforme online, discutand despre rezultatele trupei lui Wenger, primele intalniri LIVE la meciuri au inceput in 2010, in vremea lui brumarel. La doar trei ani dupa aceste prime întâlniri, Arsenal Romania obtine recunoasterea oficiala din partea clubului de la Londra si primeste titlul de Supporters Club afiliat.

Odata cu Arsenal Romania Supporters Club apare "Despre noi - eu si Arsenal", prima carte semnata de un fanclub din tara noastra



In toti acesti zece ani au avut loc deplasari fantastice in Balcani, pe malul Bosforului si in grupele UEFA Champions League & UEFA Europa League alaturi de echipa cat si la cele mai tensionante dueluri de pe Stadionul Emirates, traite in cupa si campionat. Ba chiar au existat momente in care fanii romani i-au urmarit pe tunari in cantonamente si la baza de la Colney.

De asemenea, comunitatea fanilor Arsenal a fost activa si pe plan intern, organizand pana acum sapte adunari nationale, cinci crosuri caritabile desfasurate in mai multe orase, turnee de minifotbal si e-Sports sau quizul caritabil – Football Quiz Night, care anul acesta va ajunge la a treia editie.

Totodata, echipa de minifotbal a Arsenal Romania Supporters Club este campioana invincibila a ultimelor doua editii a turneului Fans Cup, rezervat fancluburilor echipelor de fotbal. Cel mai des, tunarii de la minifotbal pot fi urmariti in prima liga a competitiei Victory Cup, fiind una dintre foarte putinele echipe de amatori din tara, invitata sa participe la editia din 2019 a Cupei Romaniei la Minifotbal.

Astazi, ARSC numara peste zece orase in care tunarii se intalnesc constant: Targu-Mures, Satu Mare, Timisoara, Craiova, Brasov, Baia-Mare, Galati, Piatra Neamt, Iasi, Ploiesti, Pitesti alaturi de cele doua mari nuclee Cluj-Napoca si Bucuresti.

Pentru ca aniversarea din acest an sa fie una speciala, cu ajutorul membrilor cotizanti ai asociatiei, Arsenal Romania Supporters Club va publica in toamna prima carte sportiva semnata de un fanclub din Romania.

"Despre noi – eu si Arsenal" iti prezinta povestea primilor zece ani de activitate ai comunitatii, intr-o maniera unica scrisa de tunari pentru iubitorii fotbalului. Initiativa care in paralel aduce un omagiu lui Marius, unul dintre membrii fondatori ai ARSC si ale carui texte captivante vor face deliciul oricarui cititor al acestei carti.

Daca doresti sa pui mana pe unul din exemplarele acestui volum inedit poti sprijini initiativa tunarilor romani, prin intermediul unei precomenzi care se poate plasa pana pe 30 septembrie aici.