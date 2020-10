Gest SUPERB al lui Mesut Ozil! Starul lui Arsenal va plati salariul MASCOTEI data afara de 'tunari': "Am fost foarte trist sa aud asta"

Celebrul dinozaur care este mascota lui Arsenal de 27 de ani a fost demis de club. Faptul ca fotbalul se joaca in continuare fara spectatori in Premier League i-a determinat pe sefii lui Arsenal sa il disponibilizeze pe Jerry Quy, cel care imbraca celebrul costum de dinozaur, pentru a mai economisi o parte din bani.

Mesut Ozil este unul dintre cei mai bine platiti jucatori ai 'tunarilor' si nu a ramas indiferent la auzul vestii ca 'Gunnersaurus' a fost concediat:

"Am fost atat de trist sa aud ca Jerry Quy, faimoasa si loiala noastra mascota, parte integrala a acestui club in ultimii 27 de ani, a fost disponibilizat. Ca atare, ma ofer sa ii rambursez salariul complet mareului nostru tip verde, atata timp ca voi fi jucatorul lui Arsenal", a postat Mesut Ozil pe pagina de Twitter.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z