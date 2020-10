Arsenal i-a ENERVAT la culme pe cei de la Atletico Madrid! Englezii au dat lovitura in ultimul moment pentru unul din preferatii lui Simeone

'Tunarii' l-au dorit toata vara pe jucatorul ghanez, insa au primit repetate refuzuri din partea lui Atletico Madrid. Arsenal s-a reprofilat mai apoi pe Houssem Aouar de la Lyon, explorand si varianta Jorginho, ambele piste au picat insa cu o zi inainte de finalul mercato.

Echipa lui Mikel Arteta ajunsese in criza de timp, asa ca au hotarat sa mearga 'all-in' pe mijlocasul celor de la Atletico Madrid, Thomas Partey. Ghanezul avea o clauza de 50 de milioane de euro, iar Arsenal a depus suma de bani pentru jucator la sediul La Liga, iar jucatorul a plecat in Anglia mai apoi ca sa semneze contractul.

Simeone il imprumutase in aceeasi zi pe Lucas Torreira, chiar de la Arsenal. Antrenorul lui Atletico a ramas surprins de modul in care englezii i-au 'furat' jucatorul, clubul din capitala Spaniei considerand nerespectuoasa procedura prin care Arsenal l-a adus pe Partey.

Welcome to the Partey! ????

???? @Thomaspartey22#NoThomasNoPartey pic.twitter.com/009Er2kZBK