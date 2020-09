Bellerin de la Arsenal a devenit actionar la o echipa din Anglia! La ce echipa da bani

Hector Bellerin (25 de ani) a devenit actionar al clubului Forest Green Rovers (Liga a IV-a din Anglia).

Intr-un interviu acordat celor de la The Athletic, jucatorul a dezvaluit ce l-a motivat sa ia parte la acest proiect. Forest Green este detinut de Dale Vince, care are in proprietate o companie ce produce energie verde. Echipa a fost desemnata de catre UEFA "cel mai verde club de fotbal", in 2015 fiind de asemenea primul club vegan din lume.

Hector Bellerin, care are aparitii destul de dese la prezentari de moda, promoveaza un stil de viata vegan si este un activist de mediu. La inceputul verii, jucatorul declara faptul ca va planta 3000 de copaci la fiecare victorie a lui Arsenal din finalul sezonului.

"Dale a revolutionat fotbalul prin stilul sau ecologic. Forest Green Rovers este un exemplu clar al modului in care ar trebui sa fie condus un club de fotbal modern. Am decis ca vreau sa fac parte din acest proiect ca sa-i ajut cu tot ce pot.", a spus fundasul lui Arsenal.

Ultima campanie ecologica a lui Bellerin a fost sa stranga bani, pentru a planta 60.000 de copaci in Amazon. Alaturi de actionarul majoritar, Dale Vince, doreste sa porneasca un nou trend printre cluburile de fotbal din Anglia, apoi din toata Europa.

158 de aparitii are Bellerin in tricoul lui Arsenal, in cei 7 ani de cand evolueaza pentru gruparea londoneza.