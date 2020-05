Sase cluburi din Premier League refuza sa reia competitia! Sefii ii ameninta cu retrogradarea pe rebeli

Echipele din cel mai puternic campionat din lume au pareri impartite in privinta inceperii activitatii.

Ultimele sase clasate din Premier League - Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa si Norvich - au transmis ca refuza sa reia competitia, pana nu se pun la punct toate detaliile din punct de vedere medical, si ca nu vor sa joace pe teren neutru. Pana luni, sefii Premier League trebuie sa transmita planul complet de reluare a pregatirii, care ar trebui sa se intample pana la finalului lunii mai, dar si cel pentru inceperea competitiei, care e asteptata la jumatatea lunii iunie. Organizatia trebuie sa informeze Professional Footballers Association, League Managers Associations, medicii si reprezentatii cluburilor despre detaliile pregatirii si jucarii in conditii de izolare.

Denumita „Project Restart”, strategia de reluarea cat mai rapida a campionatului a primit aprobarea unanima a cluburilor din varful clasamentului, care ar inregistra pierderi financiare consistente in cazul anularii stagiunii sau a unei intarzieri mai mari, dar este refuzata de cele din subsolul Premier League, mai ales ca se doreste condensarea meciurilor si jucarea pe 10 stadioane neutre a tuturor etapelor ramase. Daca vor refuza in continuare sa joace meciurile, oficialii Premier League iau in calcul retrogradarea ultimelor trei clasate la finalul sezonului, fie ca joaca meciurile, fie ca refuza.

Pana acum, coronavirusul a produs peste 30.000 de decese si peste 200.000 de infectari in Marea Britanie, printre cei care au contractat virusul gasindu-se Boris Johnson, premierul tarii, Matt Hancock, ministrul Sanatatii, si Charles, Prince of Wales, mostenitorul coroanei britanice. Marea Britanie este cea mai afectata tara din Europa, iar ultimele estimari arata ca criza sanitara din Marea Britanie va putea fi stinsa complet abia in luna decembrie, daca autoritatile vor dubla numarul de teste efectuate, pana la 100.000 pe zi.