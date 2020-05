"Am cersit bani in fata magazinelor!" Dezvaluiri CUTREMURATOARE ale unui fost star din Premier League

Fostul fundas al lui Manchester United, Patrice Evra, povestit ca in copilarie cersea bani in fata magazinelor pentru ca nu avea ce sa manance.

Evra a crescut in Paris, era sarac si nu avea unde sa locuiasca. El a declarat intr-un interviu acordat recent ca nu ar schimba nimic, pentru ca momentele grele din copilarie l-au transformat intr-o persoana puternica.

"Voi fi sincer cu tine, a fost o copilarie grea pentru ca am avut multi frati, asa ca nu a fost usor sa traiesc pe strada", a povestit francezul intr-un podcast pentru Manchester United.

"Am stat in Paris, dar locuiam pe strazi si uneori nu aveam ce manca. Imi amintesc ca fratele meu, Dominique, lucra la McDonalds, iar in pauza de masa el imi oferea propria lui mancare. Nu imi este rusine sa spun ca am cersit in fata magazinelor. Stateam la intrarea in magazine si cand vedeam cate o persoana spuneam: "Poti sa imi dai un euro?", uneori imi dadeau bani, alteori nu", a povestit fostul fotbalist in varsta de 38 de ani.

"A fost o perioada grea, dar am fost fericit. Nu as schimba nimic", a declarat Evra.

Fostul fundas stanga a avut o cariera fantastica. In cei 8 ani petrecuti la Manchester United, francezul a reusit sa castige 15 trofee.