"11"-le NEBUN al lui Newcastle! Seicii pregatesc REVOLUTIA si vor Premier League! Bale si Cavani pot face parte din super echipa engleza

Newcastle este foarte aproape de a deveni cel mai bogat club din Premier League.

Newcastle este pe cale sa devina cel mai bogat club din Premier League, dupa ce vor fi preluati de printul Mohamed Bin Salman. Acesta are o avere mai mare decat toti ceilalti conducatori de club din Anglia la un loc.

Investitia ar putea duce Newcastle in topul cluburilor din Europa inca din sezonul 2020-2021. Fair play-ul financiar ar fi singurul obstacol pentru realizarea acestei echipe stelare.

S-a vorbit ca Andy Carroll si Almiron ar fi primii sositi la Newcastle, insa se vehiculeaza alte trei mari nume: Gareth Bale, Edinson Cavani si Arturo Vidal, potrivit Marca. Newcastle ar fi nevoita sa investeasca multi bani in aceste transferuri, dar totul este posibil.

Bale are tot mai putine oportunitati la Real Madrid si doreste sa plece, insa Tottenham este si ea interesata. Cavani este in aceeasi situatie la PSG, in timp ce Barcelona doreste sa il vanda pe Vidal pentru a face rost de bani pentru transferurile dorite.

"11"-le vehiculat al lui Necastle ar fi urmatorul: Dubravka, Danny Rose, Fernandez, Lascelles, Manquillo, McGinn, Arturo Vidal, Saint Maximin, Gareth Bale, Rondon si Cavani.

In ceea ce priveste antrenorul exista doua optiuni preferate de seicul miliardar: Pohettino sau Masimiliano Allegri. Primul a antrenat-o pe Tottenham, in timp ce Allegri le-a antreant pe Milan si Juventus.