Fotbalistul caruia Kim Jong-un i-a interzis sa vorbeasca in public a trecut printr-o adevarata drama! A ratat un transfer stelar in Premier League! Ce s-a intamplat

Un jucator din Coreea de Nord ar fi putut ajunge in Premier League.

Jucatorul celor de la Al-Duhail, Han Kwang-Song, a ajuns in vara anului trecut la Juventus in schimbul a 5 milioane de euro, insa nu a jucat vreodata pentru prima echipa. Inainte de a ajunge la Juventus, Han a jucat la Cagliari, unde a devenit primul fotbalist din Coreea de Nord din istorie care a evoluat si a marcat in Serie A.

Kwang-Song a fost imprumutat de Cagliari la Perugia sub forma de imprumut, echipa la care a avut prestatii solide si a atras atentia tuturor. Acesta a fost invitat in cadrul unei emisiuni din Italia, Domenica Sportiva si astepta la un hotel din Milano sa fie dus in platoul emisiunii. Inainte sa intra in emisiune, acesta a primit un telefon de la Kim Jong-un, care i-a interzis orice fel de declaratie publica. Presedintele de la Perugia a vorbit despre acest lucru si a confirmat acest caz.

"A primit un telefon si totul a fost blocat. Situatia cu guvernul lor este una din ce in ce mai rigida, iar fotbalistii lor nu mai au voie sa apara la televizor, fiindca altfel ar urma sa fie repetriati. Han este cu adevarat inspaimantat de acest gand", a spus Massimiliano Santopadre.

Mundo Deportivo scrie ca Han ar fi putut ajunge in Premier League la Arsenal sau Everton, insa guvernul din Marea Britanie a interzis transferul, intrucat o mare parte din salariul jucatoruui ar fi ajuns in tara sa natala, potrivit legilor din Coreea de Nord, iar englezii nu au fost de acord cu acest lucru.