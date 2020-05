Au auzit ideea din Liga 1 si vor si ei! :) OFERTA DE ULTIMA ORA pentru miliardarii din Premier League: unde se poate incheia sezonul

Campionatul Angliei se poate incheia pe pamant strain!

Sefii de cluburi se chinuie de peste o luna sa gaseasca o solutie pentru incheierea sezonului. Tocmai au primit o oferta din Australia, unde un senator e gata sa le asigure toate masurile de securitate pentru a putea juca etapele ramase.

Institutul Australian pentru Sport a decis ca activitatile sportive sa fie reluate in cel ami scurt timp, iar finalul lunii mai e termenul estimat de autoritati pentru revenirea competitiilor oficiale.

Un oficial din Premier League a comentat posibilitatea pentru The Sun: "Mergem in turnee de pregatire in toata lumea, n-ar fi o mare diferenta. Clima e favorabila in aceasta perioada a anului in Australia!"

Manchester United a fost in Australia vara trecuta pentru 4 jocuri de pregatire.

In Australia, doar 93 de oameni si-au pierdut viata din cauza coronavirusului. Numarul e minuscul fata de cel al deceselor din Marea Britanie, peste 28 000.

Senatorul de Perth Glenn Sterle e gata sa-i ajute pe britanici: "Ma uit la ce se intampla acolo si am inima grea. Vrem sa-i sustinem. Aproape ca nu mai avem cazuri. Ar trebui sa stea o perioada in carantina cand ajung, apoi jucatorii ar putea sa-si vada de treaba. Cred ca e o idee minunata ca Premier League sa se joace in Australia."

In Romania, propunerea de a muta Liga 1 in Antalya pe perioada verii pare sa fi pierdut din sustinerea initiala. Imediat dupa ce ideea a fost avansata, majoritatea conducatorilor au fost pentru. Dupa o analiza a costurilor si a implicatiilor extinse, planul a fost abandonat.