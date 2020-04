BREAKING NEWS! 8 IUNIE este data cand poate incepe Premier League! Cluburile si-au data acordul, in ciuda pandemiei de CORONAVIRUS

Premier League a fost intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus si se asteapta revenirea pe teren a echipelor engleze.

Premier League intentioneaza sa revina pe 8 iunie. Cluburile au trimis un nou program propus pentru a incheia sezonul, in ciuda pandemiei de coronavirus, potrivit The Sun. Asadar, este posibil sa vedem din nou fotbalul englez peste doar sase saptamani.

Sefii de club au trimis acest program pentru a se relua sezonul si pentru a nu pierde o multime de bani. In cel mai bun caz, meciurile ar reveni pe 8 iunie cu portile inchise, ceea ce inseamna ca echipele revin la antrenamente la in luna mai. Intregul concept este discutat in vederea respectarii masurilor de combatere a coronavirus, chiar daca Ligue 1 s-a anulat. De la Guvernul englez se asteapta noi vesti pe 7 mai, atunci cand se spune ca lucrurile pot reveni spre normal.

Jucatorii ar urma sa fie testati de COVID-19 in weekend-ul 8-9 mai si s-ar putea antrena in grupuri mici incepand cu 11 mai. Unele cluburi au inceput deja pregatirrile individuale, asa cum este si cazul lui Arsenal sau Tottenham.

Totusi, Guvernul a avertizat ca fotbalului nu i se va aplica niciun tratament special si personalul si jucatorii trebuie testati inainte de fiecare meci.