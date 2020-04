Ousmane Dembele este pe picior de plecare de la Barcelona! Doua cluburi din Premier League se bat pe semnatura lui

Dembele a fost mai mult accidentat in perioada petrecuta la Barcelona, iar catalanii vor sa se desparta de el.

Ousmane Dembele, jucatorul de 22 de ani de la Barcelona, este mai mult accidentat decat pe terenul de fotbal. Aceasta problema i-a facut pe catalanii sa lase portile deschise pentru eventuale negocieri.

Arsenal este dispusa sa liciteze pentru jucatorul francez, dar inainte vor anumite garantii. Potrivit ziarului Express, Arsenal este gata sa faca o ferta si sa intre in lupta cu Manchester United pentru jucatorul venit la Barcelona in schimbul sumei de 105 milioane de euro.

Problema cu accidentarile pe care o are Dembele de cand a venit la Barcelona este principalul obstacol pentru Arsenal. Atacantul a avut mai multe probleme in ultime sezoane si a reusit sa joaca doar 74 de partide pentru spanioli in cei trei ani petrecuti pe Camp Nou.

Acum, cu posibilele veniri ale lui Neymar si Lautaro Martinez la Barcelona, Arsenal poate sa incerce sa negocieze pentru Dembele, nu inainte de a-si lua toate garantiile ca este apt din punct de vedere medical. In afara de stare fizica, "Tunarii" colecteaza si informatii despre capacitatea de adaptare a lui Ousmane. Daca totul este pozitiv, Arsenal este pregatita sa faca o oferta.

Dembele a venit la Barcelona in 2017 de la Borussia Dortmund, club la care s-a facut remarcat prin viteza si driblingurile sale. Este campion mondial cu nationala Frantei in 2018 si a cucerit dde doua ori LaLiga cu echipa de club.