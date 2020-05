Premier League ar putea avea 23 de echipe in sezonul urmator! Cluburile vor juca 44 de meciuri, iar Cupa Ligii va fi desfiintata

Sefii fotbalului englez iau in calcul ca sezonul 2020-2021 sa se desfasoare intr-o varianta extinsa.

Englezii au pus la cale un plan, numit "Project Restart", prin care Premier League sa fie reluat in conditii speciale, iar sezonul sa fie dus la bun sfarsit. Concret, nimic nu e sigur, mai ales dupa ultimele declaratii ale presedintelui Frantei, care a indemnat si celelalte tari sa preia modelul francez si sa suspende toate competitiile sportive pana in toamna (Ligue 1 a fost suspendata, iar titlul a mers la PSG).

Nu se stie ce se va intampla cu echipele aflate in zona retrogradarii si nici cu cele care se bat la promovare, in Championship, a doua liga engleza. Daily Mail sugereaza ca nicio echipa nu va retrograda din Premier League, iar oficialii vor sa propuna ca sezonul viitor sa aiba 23 de echipe. Astfel, cluburile aflate pe primele 3 pozitii in Championship vor promova, iar fiecare echipa va fi nevoita sa joace 44 de echipe anul viitor.

In acest caz, o competitie precum Cupa Ligii ar afecta grav calendarul competitional si e de asteptat sa se renunte la ea.