Un roman de doar 24 de ani este antrenor la un club din Premier League! Pregateste viitoarele vedete la echipa care i-a dat pe Bale, Mane sau Van Dijk

Un roman este antrenorul echipei U 16 la un club important din Premier League.

Dragos Cavasdan are 24 de ani si este antrenorul echipei de fotbal U 16 a lui Southampton.

Romanul pregateste viitoarele talente ale fotbalului britanic, la unul din cluburile cu cele mai productive academii.

Southampton a lansat pe piata in ultimii ani o multime de nume importante precum Sadio Mane, Gareth Bale sau Virgil van Dijk.

Dragos a absolvit Facultatea de Sport, Sanatate si Stiinte Sociale la Universitatea Solent din Southampton, sectia Studii in Fotbal si a visat sa devina antrenor inca de la varsta de 16-17 ani.

"Chiar si astazi Southampton se bazeaza pe jucatori de la Academie. Ward-Prowse, probabil cel mai renumit, dar si Matt Targett, care acum e la Aston Villa. Oludare Olufunwa sau Kornelius Hansen de la U18 / U23 sunt vazuti ca fiind promitatori. Aici lumea e extrem de concentrata pe promovarea talentelor de la Academie. Pe langa asta, in afara de Bournemouth, nu exista competitie serioasa in zona", a spus Dragos Cavasdan pentru Telekom Sport.

Dragos dezvaluie cateva din trucurile sale de antrenor

Romanul se ocupa intens de descoperirea noilor talente de la Southampton si pentru acest lucru munceste din greu:

"Urmaresc mereu dezvoltarea lor individuala, atat in teren cat si in afara lui. Pun accent pe creativitate, libertate si gandire critica si analitica, prin analizele video pe care le facem si discutam, prin lipsa instructionilor fizice de pe margine si prin continuitatea pe care o avem in ce facem indiferent de rezultate sau de cum suntem perceputi.

Mult lucru cu mingea, protejarea mingii si procedee tehnice de a scoate adversari din joc", mai spune Dragos Cavasdan.