În tur, jucători antrenați de Cristi Chivu au cedat cu 1-3 în fața nordicilor.

Care a fost atmosfera la primul antrenament condus de Cristi Chivu la Inter după eliminarea din Champions League

A doua zi după dezastrul suferit pe San Siro, Inter a revenit la antrenamente pentru a pregăti meciul cu Genoa de sâmbătă seară, iar presa din Italia a dezvăluit care a fost atmosfera la sesiunea condusă de Cristi Chivu.

Sky Sport Italia susține că echipa s-a reunit la bază în această dimineață și, în ciuda dezamăgirii, a fost o atmosferă foarte calmă la antrenamentul echipei. De fapt, italienii au precizat că jucătorii au părut motivați să lase în urmă eșecul din Champions League și să se concentreze asupra obiectivelor rămase în joc.

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea lui Inter din Champions League

După meci, Cristi Chivu a explicat de ce Inter nu a reușit să pună mai multe probleme la poarta lui Bodo/Glimt și să înscrie mai devreme. Antrenorul lui Inter a felicitat formația norvegiană pentru organizarea excelentă arătată atât pe teren propriu, cât și pe San Siro.

"Am încercat totul de la început, dar Bodo este o echipă organizată foarte bine, cu 10 jucători care stau în spatele liniei mingii. Nu am reușit să deblocăm tabela, iar Bodo a avut mai multă energie decât noi în repriza a doua.

Am dat tot ce am avut. Este multă dezamăgire, însă am încercat. Bodo a avut mai multă energie și îi felicit, au meritat să se califice.

Am forțat puțin jocul, însă am cerut și mai multă răbdare. Am vrut să destabilizăm acel 4-4-2 al lor foarte dens și organizat. Am avut ocazii, puteam să deschidem scorul cu mai multă claritate, iar la 1-0 am fi pus mai multă presiune pe ei.

Dacă titlul în Serie A a fost obiectivul nostru dintotdeauna? Obiectivul a fost să fie competitivi. Din păcate, nu am reușit asta în Liga Campionilor. Am câștigat primele patru meciuri, apoi am pierdut câteva puncte, chiar dacă am jucat bine. În Liga Campionilor ești pedepsit la prima greșeală", a spus Cristi Chivu, la Sky.