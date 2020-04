Schimbare MAJORA in Premier League odata cu reluarea campionatului! Ce au cerut cluburile din Anglia

Campionatul din Premier League este asteptat sa revina, insa poate suferi schimbari mari.

Se discuta ca echipele din Premier League sa foloseasca cinci schimbari pe meci din cauza faptului ca jucatorii nu vor fi pregatiti fizic la cele mai bune standarde si exista un risc mai mare de accidentari.

Federatia engleza are in vedere implementarea regulilor temporare dupa ce a primit mai multe cereri de acest tip de la cluburile din Premier League, sustine The sun. Ideea are in vedere protejarea jucatorilor dupa ce acestia se intorc din perioada de izolare.

Englezii au inaintat deja la FIFA aceasta propunere si este asteptat un raspuns. Daca va fi aprobata de catre FIFA, decizia ar urma sa fie pusa in practica cel putin pana la finalul acestui sezon.

Nu exista date oficiale pentru reluarea sezonului din Anglia si ramane ca Guvernul sa relaxeze masurile luate pentru a se putea reveni la antrenamentele de grup.

Au ramas noua etape de disputat in Premier League, iar Liverpool este lider detasat, cu 25 de puncte peste Manchester City, ocupanta pozitiei secunde.