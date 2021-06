"Nu cred in lacrimile lui! Nu l-a vrut niciodata pe Kun!" Atac dur la adresa lui Guardiola! Ce a spus tatal lui Aguero

Leonel Aguero sustine ca antrenorul catalan nu l-a vrut pe Aguero la City.

Dupa 10 sezoane petrecute la Manchester City, lui Aguero i-a expirat intelegerea cu echipa britanica si a decis sa semneze cu Barcelona. In deceniul petrecut pe Etihad, starul argentinian a reusit sa devina cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 260 de goluri in toate competitiile.

In ultimul meci pe care atacantul l-a jucat in tricoul lui City pe teren propriu, contra lui Everton, jucatorul a fost introdus pe teren in minutul 65. Doar de 11 minute a avut nevoie Kun pentru a reusi o dubla. La finalul meciului, Guardiola a izbucnit in lacrimi, spunand ca Aguero nu poate fi inlocuit. Declaratia de dragoste pe care antrenorul catalan i-a facut-o fotbalistului argentinian, nu l-a impresionat pe tatal jucatorului, care a precizat ca Guardiola nu l-a dorit niciodata.

"Nu cred in lacrimile lui. Nu l-a vrut niciodata pe Kun. El vrea sa fie mereu in centrul atentie la echipa, nu jucatorii. Spunea ca Aguero este de neinlocuit, dar nu il baga in echipa. A asteptat pana in ultimul moment sa isi prelungeasca intelegerea cu City, dar nu a venit nimic. Nu l-au vrut", a declarat Leonel Aguero pentru Radio La Red.

Dupa finala Champions League pierduta de City in fata lui Chelsea, 0-1, fratele lui Aguero l-a acuzat de acelasi comportament pe Guardiola.