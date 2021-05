"De cand a ajuns la City, nu l-a vrut niciodata!" Acuzatii incredibile la adresa lui Guardiola dupa finala Champions League

Chelsea a reusit sa castige al doilea trofeu Champions League din istorie.

Sambata, Chelsea s-a impus in finala Champions League in fata celor de la Manchester City. Echipa lui Tuchel a plecat cu sansa a doua in aceasta finala, dar a stiut sa ii anihileze tactica lui Guadiola si a iesit victorioasa. Singurul gol al meciului a fost marcat de Kai Havertz, care a izbutit prima reusita din Champions League chiar in partida de aseara.

Kun Aguero a fost introdus in teren in minutul 77 de Guardiola, cand City era condusa cu 0-1, dar de data aceasta, cel mai bun marcator din istoria clubului nu a mai putut sa isi ajute echipa. Imaginile cu atacantul argentinian devastat la finalul meciului au devenit virale in mediul online. Aguero, cu lacrimi in ochi, era consolat de coechipieri si de jucatorii lui Chelsea.

In apararea fotbalistului a sarit chiar fratele sau, care a postat un mesaj pe Twitter in care il acuza pe Guardiola.

"De cand a venit la City, Guardiola nu l-a vrut niciodata pe fratele meu", a scris fratele lui Aguero pe contul de Twitter.

Postarea a generat o groaza de comentarii, iar barbatul si-a sters mesajul si l-a inlocuit cu unul de sustinere:

"Acum nu mai poti spune ca nu sar toti sa te imbratiseze! O finala este castigata sau pierduta, dar nu poti juca niciodata asa. Parerea mea este sa te bucuri si sa fii liber sa exprimi ceea ce simti", a fost al doilea mesaj publicat de fratele lui Aguero pe Twitter.