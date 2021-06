Poate pleca Guardiola de la City dupa ce a pierdut finala Champions League? "Sunt sigur ca vor fi discutii" Scenariu total neasteptat

Manchester City a pierdut finala Champions League, iar multi oameni de fotbal l-au criticat pe tehnicianul spaniol.

In dorinta de a surprins adversarul, Pep Guardiola a inceput finala Champions League contra celor de la Chelsea fara un mijlocas defensiv de meserie, fiind coborat Ilkay Gundogan in poztia aceea.

Multi specialisti au fost mirati de decizia spaniolului, mai ales ca in celelalte doua partide disputate in 2021 cu Chelsea, 1-2 in campionat, si 0-1 in semifinalele Cupei Angliei, a folosit un mijlocas la acoperire, sau chiar doi, insa nu nicio varianta nu a fost cu succes pentru Manchester City.

Lothar Matthaus, legendarul mijlocas neamt, l-a criticat pe managerul spaniol, despre care spune ca a gresit in abordarea meciului si ca a rapid sansa clubului si a faniilor de a se bucura de primul trofeu Champions League. Ba chiar mai mult, germanul e de parere ca sefii lui City ar trebui sa aiba discutii despre o eventuala inlocuire al lui Pep, dupa finala pierduta.

"A furat Champions League-ul de la club si fani prin gandirea sa si trebuie sa asculte la criticile care ii sunt adresate din toate partile, pe bune dreptate. Sunt sigur ca vor fi discutii interne despre posibila plecare a lui Pep", a spus Lothar Matthaus, conform Skysport Germania, citat de goal.com.