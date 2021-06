Laporta face curatenie! Fotbalistul pe care Barca se pregateste sa-l trimita in Portugalia dupa transferul lui Aguero

Barcelona a achizitionat trei jucatori in aceasta vara. Laporta lucreaza acum si la 'plecari'.

Conducerea de pe Camp Nou este pregatita sa faca schimbari majore in lotul catalanilor, iar primul jucator care poate pleca in aceasta vara este Francisco Trincao.

Atacantul portughez este dorit de Sporting Lisabona, care este interesata sa il imprumute pana la finalul sezonului 2021-2022, scrie sport.es. Campionii din Portugalia doresc sa se intareasca pentru Champions League, iar Trincao este una dintre optiunile preferate de Ruben Amorim.

Barcelona are incredere in continuare in potentialul portughezului si doreste sa il lase sub forma de imprumut doar la echipe ce evolueaza in Champions League, iar Sporting ii poate oferi suficiente minute pentru a se dezvolta.

Francisco Trincao a evoluat in 42 de partide in acest sezon pentru Barcelona si a marcat de 3 ori. Ronald Koeman a mizat pe jucatorii tineri in sezonul precedent si i-a acordat suficienta incredere extremei dreapta. Olandezul ar putea sa-si ia adio de la clubul catalan in saptamana care urmeaza din cauza rezultatelor slabe avute pe banca Barcelonei.