Guardiola, blestemat?! Ce avertisment a primit inca din 2018! Cazul similar al Benficai

Manchester City a fost invinsa in finala Champions League.

Ajuns la 50 de ani, Pep Guardiola nu s-a mai impus in cea mai prestigioasa competitie europeana din 2011. In ultimii 10 ani, el a stat pe banca Barcelonei, a lui Bayern, iar acum o pregateste pe Manchester City.

Desi Manchester City a dominat, in acest sezon, fotbalul din Anglia, si a reusit meciuri mari in dublele cu Borussia, din sferturi, si PSG, din semifinala, trupa lui Guardiola a parut fara vlaga in ultimul act. Baietii lui Tuchel au dominat meciul de la inceput pana spre final, iar City a avut prima ocazie reala abia in prelungiri, la un sut al lui Mahrez.

Se pare ca Pep Guardiola a fost avertizat, din 2018, ca nu va mai castiga vreo finala europeana. Atunci, impresarul mijlocasului ivorian Yaya Toure, Dimitry Seluk, a spus ca exista un blestem asupra lui Guardiola:

"Sunt sigur ca multi samani africani nu-l vor lasa pe Guardiola sa castige Liga Campionilor pe viitor. Va exista un fel de blestem african asupra lui Guardiola. Timpul va demonstra daca am dreptate sau nu", spunea Seluk in 2018.

Si pana acum, pare sa aiba dreptate. In 2019 si 2020, City a fost scoasa de Tottenham, dupa un adevarat cosmar, City marcand golul calificarii in minutul 93, insa reusita a fost anulata de VAR, respectiv de Lyon, anul trecut.

Benfica, un blestem similar



Benfica Lisabona a pierdut 8 finale europene din cauza unui blestem. Totul a pornit din cauza antrenorului Bela Guttman. Acesta a castigat, in 1961, Cupa Campionilor Europeni, impunandu-se in finala impotriva lui FC Barcelona si a oprit o dominatie de 5 ani consecutivi a lui Real. In anul urmator, Benfica castiga iar trofeul, dupa o finala cu Real, iar Guttman a cerut o marire de salariu.

Insa, deoarece a fost refuzat, Guttman a plecat de la echipa si a spus: "Nici in o suta de ani Benfica nu va mai castiga un trofeu european daca plec eu!" Nimeni nu a crezut atunci, insa in prezent Benfica are 8 finale europene pierdute, ultima in 2014.

In 1990, Benfica ajungea in finala Cupei Campionilor Europeni, unde o intalnea pe AC Milan. Inainte de meci, reprezentantii Beficai au mers la mormantul antrenorului maghiar si au spus: "Ridica-ne blestemul. Iarta-ne, Bela!", fara succes insa. Acestia au pierdut finala. Mai apoi, au pierdut doua finale consecutive de Europa League, in 2013 si 2014.

Lista finalelor pierdute de Benfica dupa blestemul lui Guttman

1963: 1-2 cu AC Milan (Cupa Campionilor)

1965: 0-1 cu Inter Milano (Cupa Campionilor)

1968: 1-4 cu Man. United (d.p.) (Cupa Campionilor)

1983: 1-2 cu Anderlecht (la general) (Cupa UEFA)

1988: 0-0 (5-6 dupa pen.) cu PSV Eindhoven (Cupa Campionilor)

1990: 0-1 cu AC Milan (Cupa Campionilor)

2013: 1-2 cu Chelsea (Europa League)

2014: 0-0 (2-4 d.l.d.) cu Sevilla (Europa League)