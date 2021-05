BREAKING NEWS | Sergio Aguero a semnat cu Barcelona! Ce contract va avea atacantul argentinian

Potrivit jurnalistului specialist in transferuri Fabrizio Romano, atacantul argentinian a ajuns la o intelegere cu formatia blaugrana si va evolua din urmatorul sezon pentru FC Barcelona. Aguero va avea un contract valabil pana in 2023 si a renuntat la o parte din salariul pe care il avea la Manchester City pentru a fi coleg cu conationalul sau, Lionel Messi.

Jucatorul in varsta de 32 de ani va efectua vizita medicala duminica. Sergio Aguero a declarat ca nu va pleca de la Manchester City pana nu va castiga trofeul Champions League, iar maine "cetatenii" ii vor infrunta in finala pe cei de la Chelsea, o victorie putand sa-i aduca argentinianului ravnita cupa.

Sergio Aguero a avut o discutie cu cei de la Barcelona saptamana trecuta si a fost convins de oferta facuta de catre Joan Laporta, care a dorit sa il aduca cu orice pret pe atacant, pentru a-l determina pe Lionel Messi sa ramana la Barcelona.

Deal completed and pre-contract signed, Sergio Agüero will join Barcelona after the UCL final - verbal agreement already been reached one week ago. ???????????????? #FCB

More: Agüero will complete his medicals as new Barça player on Sunday as per @10josealvarez. ⏳ https://t.co/d4BGSRf64p