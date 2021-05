Aguero, gata de transferul la care visa! Presa din Spania a facut anuntul: cand ajunge la Barcelona

Sergio Aguero (32 ani) pleaca de la Manchester City!

Atacantul argentinian si-a anuntat plecarea de pe Etihad la 10 ani dupa ce a semnat cu 'cetatenii', timp in care a reusit sa castige 15 trofee si sa devina jucatorul cu cele mai multe goluri marcate pentru un singur club din istoria Premier League.

Aguero merge la Barcelona, acolo unde va juca alaturi de prietenul sau, Leo Messi, dupa cum a anuntat chiar Guardiola, la ultimul meci al sezonului din Anglia.

Jurnalistul Oriol Domenech a spus pentru emisiunea Onze, citat de Mundo Deportivo, ca Aguero va ateriza luni la Barcelona, dupa finala Champions League, care are loc sambata, pentru a semna noul contract cu catalanii. Sursa citata a anuntat ca argentinianul va incasa la Barcelona jumatate din salariul pe care il avea la Ciy.

389 de meciuri a jucat Aguero in tricoul lui City, perioada in care a inscris 260 de goluri in toate competitiile.