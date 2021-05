Tactica lui Guardiola, criticata dur dupa finala Champions League! Ce a scris presa internationala dupa ce City a ratat cucerirea trofeului

Manchester City a ratat ocazia de a castiga primul trofeu Champions League.

Manchester City nu si-a respectat statului de favorita si a pierdut finala Champions League in fata lui Chelsea. Guardiola a susprins de la inceputul meciului, cand a decis sa nu trimita in teren niciun mijlocas defensiv.

Rodri si Fernandinho au fost lasati pe banca de rezerve, iar acest aspect a fost taxat de jurnalistii din intreaga presa internationala. Managerul catalan a mai fost criticat si pentru ca a experimentat aceasta formula chiar in cel mai important meci al sezonului pentru City.

"Guardiola a surprins cu formatia sa de start inainte de marele joc si, din nou, experimentul sau ciudat a mers oribil, teribil de gresit. Meciul a inceput fara Fernandinho sau Rodri, care au ramas pe banca, ceea ce inseamna ca City a inceput jocul fara un mijlocas defensiv. Si a fost o grava eroare de judecata. Cu un jucator cheie ca De Bruyne pe o alta pozitie, catalanul este de vina pentru dezamagirea din finala", au notat britanicii de la The Mirror.

"Planul lui Guardiola de a juca inca o data fara un numar 9 nu a iesit bine. Sterling si De Bruyne au reusit sa faca pagube pe flancul stang, dar de fiecare data cand au intrat in zona central nu au gasit nicio tinta", au scris jurnalistii de la Ole.

"Fotbalul ofensiv l-a ucis pe Guardiola in seara aceasta. A inceput fara Fernandinho sau Rodri. Parea extrem de nesabuit chiar si pentru un om atat de dedicat esteticii fotbalului ofensiv cum este Guardiola. Joci impotriva unei echipe precum Chelsea, construita de Thomas Tuchel pentru a contraataca in viteza si a exploata spatiul. Cei 11 jucatori ai lui City au atins nesabuirea totala", s-a aratat in analiza celor de la Daily Mail.

"Guardiola nu isi poate ascunde responsabilitatea dupa o tactica esuata. In mod surprinzator, el a decis sa nu-l foloseasca pe Rodri sau pe Fernandinho ca mijlocas defensiv, lasand lui City un plan de joc confuz care le-a redus eficacitatea si rareori i-a prezentat probleme lui Chelsea. Tuchel este un magician", au precizat jurnalistii BBC.

"Pep Guardiola a pierdut pariul, optand il coboare putin pe Bernardo Silva, sa-l plaseze intr-un rol de mijlocas defensiv. Strategul catalan si-a destabilizat echipa si a facut-o sa isi piarda busola. Incapabili sa-si asocieze jocul de tranzitie, 'cetatenii' au pierdut firul jocului si prezenta unui adevarat atacant", au notat francezii de la Le Parisien.

"Neinfricat, asa cum a fost dintotdeauna, Guardiola si-a lansat calvarul intr-un mod mare, chiar in cea mai importanta zi din istoria lui City. Indiferent ce finala este, a fost necesar sa se confrunte cu stilul lui Guardiola. O jumatate de centrare blocata? Atat a oferit. Rodri si Fernandinho pe banca.

Un atacant? Nimic, in tribune Aguero si Gabriel Jesus. In schimb, un consortiu de talente peste talente: De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Gundogan, Foden, Sterling ... S-a intamplat ca toti sa nu faca nimic. Totul plat. In fata, o Chelsea mai bine structurata, ferma, cu 'colti' si care a jucat mai direct", a completat El Pais.

"Pep Guardiola a trecut de acea linie fina intre geniu si nebunie si a decis ca o finala a Ligii Campionilor este momentul potrivit pentru a efectua unul dintre experimentele sale nebunesti de profesor. Marele alchimist din Manchester City a ajuns sa inventeze doar o bomba urat mirositoare, cand o City fara mijlocas defensiv si atacant a fost complet depasita. Tuchel a invins acum City de trei ori in sase saptamani, in trei competitii diferite", au dezvaluit cei de la The Sun.

"City l-a gasit pe Guardiola, care a dat trofeul la care tanjeste seicul Mansour din 2008. A fost o ocazie in care antrenorul a gasit o noua modalitate de a pierde, de a testa noi adancimi de frustrare", l-au criticat cei de la The Guardian pe managerul catalan.

"Intr-o finala intensa si agatata, Chelsea a invins-o Manchester City si a castigat al doilea Champions League din istorie. Finalist anul trecut cu PSG, Thomas Tuchel jubileaza de fericire si le dovedeste contrariul parizienilor", s-a aratat in analiza celor de la L'Equipe.

"Nu pot spune nimic despre abordarea lui Guardiola. Parea ca multi dintre jucatori nu stiau ce trebuie sa faca. Formatia a surprins oamenii de pe stadion inainte de meci, dar a existat cel purtin o parte logica care ar putea fi inteleasa, chiar daca provine din planul de gandire foarte distinct al managerului. Evident, el dorea ca jucatorii lui City sa se miste cu viteza si sa isi schimbe pozitiile intre ei, incat sa o deruteze pe Chelsea, dar asta i-a afectat pe jucatorii lui Guardiola", au scris cei de la The Independent.

"Mendy, cu exceptia catorva interventii bune, a avut o seară foarte linistita. Nici De Bruyne, Bernardo Silva, Foden si Gundogan... nu si-au asumat rolul de lider cand lucrurile nu mergeau bine", au declarat jurnalistii de la Gazzetta dello Sport.