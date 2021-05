Primele imagini cu Aguero in Barcelona! Atacantul a fost surprins de jurnalistii spanioli 

Sergio Aguero (32 ani) s-a despartit de Manchester City dupa 10 ani.

Atacantul argentinian a plecat de la echipa in tricoul careia a scris istorie, iar acum se pregateste sa isi indeplineasca visul si sa joace alaturi de cel mai bun prieten de la nationala, Leo Messi. Aguero este gata sa semneze cu Barcelona, anunta presa din Spania.

Jurnalistii de la Mundo Deportivo au reusit sa il surprinda pe atacant in Barcelona, la iesirea din hotelul in care era cazat. Desi s-a scris ca urmeaza sa faca vizita medicala, atacantul a mers de fapt in Catalunia pentru un consult medical, la un an dupa ce a fost operat de doctor Ramon Cugat.

Sursa citata anunta ca Aguero s-a inteles cu Barcelona pentru urmatoarele doua sezoane, insa transferul nu se va definitiva pana cand nu se va lamuri situatia lui Leo Messi si daca ramane pe Camp Nou.

Totodata, atacantul va profita de vizita in Barcelona pentru a vedea casa pe care agentii i-au cautat-o in Garraf, in cazul in care transferul sau se definitiveaza.

⚽???????? Kun Agüero, a su salida del hotel en Barcelona: ¿Viene a fichar por el Barça? ????️ @DavidIbanez5 está tras la última hora del argentinohttps://t.co/F3xBB4DqKW pic.twitter.com/mdyYXWXTsI — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) May 31, 2021