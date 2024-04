Kun Aguero a pariat 10.000 de dolari pe Real Madrid - Manchester City și a câștigat!

Partida de pe ”Santiago Bernabeu” s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, după două răsturnări spectaculoase de scor, astfel că ”cetățenii” au prima șansă pentru calificare înainte de returul de pe Etihad Stadium.

Aguero a pariat pe Real Madrid - Manchester City și a câștigat!

Înainte de meci, fostul atacant argentinian, cu cinci titluri alături de Manchester City, a pariat 10.000 de dolari pe meciul cu Real Madrid, scriu spaniolii de la Marca.

Aguero a pariat că se vor înscrie cel puțin două goluri în meci și nu a avut mari emoții. Pariul său a fost câștigat încă din minutul 12, după ce Bernardo Silva și Eduardo Camavinga au reușit să înscrie. Astfel, pentru pariul său, fostul atacant a primit nu mai puțin de 18,900 de dolari.

Sud-americanul a scris istorie în perioada petrecută la Manchester City. A câștigat nu mai puțin de cinci titluri în Premier League, reușind să înscrie de 260 de ori în 390 de partide, cifră la care se adaugă și 72 de assist-rui, în toate competițiile.

”Toți trei au marcat niște goluri fantastice, la fel și Valverde. Am fost ghinioniști cu acele devieri, dar așa este fotbalul. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost cum am jucat în repriza a doua. Sunt foarte periculoși pe tranziție și puteam marca mai multe goluri, dar am controlat bine jocul. Unul dintre punctele cheie din aceste meciuri este să fii stabil din punct de vedere psihic.

Este Real Madrid, este un meci special. Am făcut 3-2, dar aici nu se termină niciodată. Am obținut acest rezultat și într-o săptămână, la Manchester, va fi sold out, iar suporterii noștri ne vor ajuta să marcăm un gol. Noi ne vom ocupa de restul. Vom încerca să ajungem în semifinale”, a spus Pep Guardiola, după meci.

Real Madrid - Manchester City, deja un clasic în fazele superioare din Champions League

În sezonul trecut, când trupa lui Pep Guardiola a câștigat trofeul, cele două echipe s-au întâlnit în semifinale: în tur, a fost 1-1 pe Bernabeu, dar în retur Manchester City s-a dezlănțuit și a câștigat cu 4-0.

Acum două sezoane, adversarele de astăzi s-au întâlnit tot în semifinale: Real s-a calificat după 3-4 în deplasare și 3-1 acasă, într-un meci nebun în care madrilenii au marcat cele trei goluri în minutele 90, 90+1 și 95 - din penalty!