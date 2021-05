Aguero, mai emotionat ca niciodata dupa finala Champions League pierduta! Atacantul a jucat ultimul meci in tricoul lui City si a plans la final

Sergio Aguero se desparte de Manchester City dupa 10 ani!

Atacantul pleaca trist dupa Etihad, la scurt timp dupa ce a devenit jucatorul cu cele mai multe goluri marcate pentru un singur club in istoria Champions League! Aguero a declarat in repetate randuri ca visul sau era sa castige trofeul suprem, insa City a cedat in prima finala din istorie, dupa golul lui Havertz.

Trimis in teren in minutul 75, Aguero nu a reusit sa isi ajute echipa, care era condusa inca din prima repriza, iar la finalul meciului a izbucnit in lacrimi. Atat coechipierii, cat si jucatorii lui Chelsea au mers sa il imbratisseze pe atacantul care pleaca de la City dupa o infrangere dureroasa.

A terrible ending for a Premier League legend. Thanks for everything, Sergio Aguero ????#UCLfinal pic.twitter.com/Y7QuCnvzQE — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021