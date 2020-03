Jurgen Klopp a EXPLODAT la conferinta de presa cand a fost intrebat de CORONAVIRUS: "Nu inteleg de ce este important?! Eu port sapca si nu sunt barbierit"

Jurgen Klopp a fost intrebat la conferinta de presa despre situatia de criza creata din cauza coronavirusului. Antrenorul lui Liverpool s-a enervat si a criticat intrebarea primita, pe motiv ca nu este in masura sa discute despre asemenea subiect.



Reporter: Esti ingrijorat de raspandirea coronavirusului sau cum ar putea sa afecteze echipa?

Jurgen Klopp: Ceea ce nu imi place in viata, este ca parerea unui antrenor de fotbal este importanta in privinta unui subiect atat de serios. Nu inteleg asta, chiar nu inteleg. Daca te-as intreba eu pe tine, esti exact in aceeasi pozitie ca si mine. Nu este important ceea ce spun persoanele populare. Trebuie sa vorbim despre lucruri intr-o ordine normala, nu sa vina sa vorbeasca oamenii care nu cunosc subiectul, asa cum sunt eu. Daca vorbim despre ceva, trebuie sa cunosti acel lucru. Dar nu vorbim despre asta cu antrenorii. Coronavirus, politica, de ce eu? Port o sapca si nu sunt barbierit.

