Nimeni nu a mai reusit asta! Liverpool a intrat in istoria Premier League si Champions League! Ce performanta ULUITOARE a reusit trupa lui Klopp dupa o noua victorie in Anglia

Liverpool a reusit o performanta remarcabila.

Liverpool s-a deplasat ieri la Norwich, meci contand pentru etapa a 26-a din Premier League. Ultima clasata a avut o prestatie solida in fata trupei lui Klopp si a reusit sa intre cu 0-0 la pauza. In repriza a doua, Liverpool a dominat, iar in minutul 78, Mane a reusit sa inscrie si a pus alte 3 puncte in contul formatiei lui Klopp.

Gratie acestui succes, Liverpool are 25 de puncte distanta in fata lui Manchester City, ocupanta locului 2, fiind cea mai mare distanta dintre primele doua clasate din istoria Premier League. Tot datorita acestei victorii, coromoaranii au mai stabilit un record uluitor. Este prima formatia care se califica matematic in grupele UEFA Champions League din sezonul urmator, cu 7 luni inainte de startul unui sezon.

Liverpool va juca in optimile de finala ale acestui sezon de Champions League, impotriva celor de la Atletico Madird, marti, 18 februarie, de la ora 22:00