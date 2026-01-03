Gigi Becali declara chiar că veteranul de 36 de ani va părăsi echipa în această iarnă, după ce a refuzat propunerea de a ocupa o funcție în cadrul clubului.

Vlad Chiricheș rămâne la FCSB

Se pare însă că experimentatul fundaș va continua la FCSB până la finalul acestui sezon, atunci când îi va expira contractual. Dezvăluirea a fost făcută de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care a spus și ce i-a propus lui Chiricheș.

Concret, Mihai Stoica i-a propus lui Vlad Chiricheș să urmeze cursurile de director sportiv, însă fotbalistul este decis să înceapă o carieră în antrenorat atunci când va renunța la ghetele de fotbalist.

”Gigi spusese (n.r. că Vlad Chiricheș va pleca), e adevărat, dar rămâne până la sfârșitul contractului cu noi. Vine în cantonament cu noi. Eu i-am oferit șansa de a face cursul de director sportiv pe care îl putea face în paralel cu activitatea de jucător. A zis că se gândește, apoi mi-a spus a doua zi că nu vrea, pentru că vrea să fie antrenor. Deci probabil va începe școala de antrenori”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali: ”Singura problemă la Chiricheș e vârsta, trupul lui nu mai are viteză!”

Gigi Becali spunea la începutul lunii decembrie că FCSB nu se va mai putea baza pe Vlad Chiricheș, deoarece pe fundașul de 36 de ani nu îl mai ajută corpul, chiar dacă are fotbalul în sânge.

”Dacă vrea, îi dau o funcție în cadrul clubului, cum vrea el, nu ştiu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în cupă (n.r. – miercuri, în meciul din deplasare cu UTA). Pentru că nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă titularii acolo, la Arad. Dacă îl bagi pe Chiricheş în centru, când vrei să ţii de rezultat, aşa cum e el, mai bătrân, mai lent, îţi ia mingea, o mai gâdilă puţin. La Chiricheş nu se pune problema de fotbalul pe care îl are şi din naştere, şi de cunoaştere. Singura lui problemă este de viteză, trupul lui nu mai are viteză. E vârsta, în cazul lui”, a spus Gigi Becali la începutul lunii decembrie.

