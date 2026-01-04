„Nerazzurri” conduc Serie A după 16 etape, cu 36 de puncte, și sunt implicați într-o luptă extrem de strânsă la vârful clasamentului, cu AC Milan, Napoli, AS Roma și Juventus.



Înaintea duelului cu Bologna, programat duminică, 4 ianuarie, de la ora 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, numele antrenorului român a apărut pe prima pagină a cotidianului Corriere dello Sport.



Cristi Chivu, pe prima pagină în Italia



În ediția de duminică, 4 ianuarie, Chivu este menționat în partea de jos a copertei, alături de un citat sugestiv: „Râd de anumite polemici”, semn că discursul său nu a trecut neobservat în presa italiană.



Ziarul a evidențiat declarațiile făcute de Chivu la conferința de presă premergătoare meciului, unde tehnicianul a avertizat asupra dificultății partidei cu Bologna, ocupanta locului 7.



„Știm că este un meci dificil împotriva unui adversar care poate face viața grea oricui, pentru că are identitate și intensitate.



Bologna îți pune bețe în roate în situații simple. Au extreme foarte puternice și mijlocași cu fizic bine construit, care știu să te marcheze, au ritm, un timing bun și determinare.



Chiar dacă învingi presiunea inițială, mulți jucători revin, așa că trebuie să fim atenți și să facem unele lucruri mai bine, cu multă responsabilitate”, a spus Cristi Chivu, printre altele, la conferința de presă premergătoare partidei.

