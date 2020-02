Liverpool, FATA IN FATA CU ISTORIA! Ce record fantastic poate sa depaseasca MONSTRUL stapanit de Klopp in acest sezon

Dupa infrangerea (2-0) impotriva lui Tottenham, Pep Guardiola s-a resemnat. City are sanse minime sa-si apere titlul castigat in ultimii doi ani.

”Trebuie sa o acceptam”, a spus catalanul, care a ramas cu City la 22 de puncte in spatele lui Liverpool.

“Cormoranii” au un sezon extraordinar, reusind sa obtina in acesta campanie 73 de puncte din 75 posibile. Aceste rezultate ii aduc la un pas de castigarea primul trofeu Premier League dupa 30 de ani.



Chiar si in contextul unei campanii fantastice, Klopp a avut o reactie surprinzatoare dupa 4-0 cu Southampton. Siguri de titlu, fanii au strigat “vom castiga Premier League”. Klopp cere concentrare pana la capat.

”Ai dreptul sa visezi, sa sarbatoresti ... dar nu vom lua parte la petrecere acum. Trebuie sa muncim in continuare si sa castigam", a declarat neamtul. Victoria impotriva ”sfintilor” este a 16-a consecutiva in campionat. Daca va castiga 6 din cele 13 partide ramase, Liverpool va fi campioana indiferent de ce fac adeversarii din top. Daca reusesc sa fie invingatori in urmatoarele 5 meciuri (Norwich, West Ham, Watford, Bournemouth și Everton), pot sarbatori pe Anfield castigarea trofeului, in fata lui Palace, pe 21 martie, cu 7 etape inainte de finalul campionatului.



Liverpool poate depasi recordul lui Manchester City din 2017-2018, cand echipa lui Guardiola a terminat campionatul cu 32 din victorii si 100 de puncte acumulate, dar si sezonul de legenda al lui Arsenal, 2003-2004, in care ”tunarii” au terminat neinvinsi.

In istoria recenta, Guardiola a castigat Bundesliga cu 7 etape inainte de finalul campionatului, in sezonul 2013-2014. Catalanul a ridicat trofeul deasupra capului pe data de 25 martie din anul respectiv si parea ca nimeni nu se va putea atinge de aceasta performanta. Liverpool incearca in acest sezon sa depaseasca recordul stabilit de spaniol!