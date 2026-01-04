Lotul echipei UTA Arad, locul 8 în Superligă, s-a reunit duminică pentru a pregăti meciurile rămase din sezonul regulat.

Antrenamentele arădenilor se vor desfăşura pe plan local, cu câte două şedinţe de pregătire zilnice.

Patru fotbaliști în probe la UTA



Antrenorul principal Adrian Mihalcea şi staff-ul său au avut la dispoziţie un lot format din:

Andrei Gorcea, Dejan Iliev, Lucas Roşu, Mark Ţuţu, Flavius Iacob, Din Alomerovic, Alexandru Hodoşan, Alexandru Benga, Marko Stolnik, Florent Poulolo, Luca Mihai, Benjamin Van Durmen, Denis Hrezdac, Richard Odada, Ovidiu Popescu, Alin Roman, Denis Ţăroi, Valentin Costache, Daniel Zsori, David Barbu, Marius Coman, Hakim Abdallah (foto), plus Davide Blidărean (probe), Alexandru Budihala (probe), Ilie Ionuţ (probe) şi Răzvan Morariu (probe).

Andrea Padula şi Mino Sota se vor alătura echipei începând de luni dimineaţă.

Două meciuri amicale, cu Bekescsaba și Spartak Subotica



După câteva zile de revenire la ritm, utiştii vor disputa primul test al iernii. Adversar va fi Békéscsaba 1912 Előre. Meciul se joacă joi, 8 ianuarie, în Ungaria, de la ora 12:00.

Al doilea amical din această perioadă are loc în Serbia. Partida se joacă la Sports Center FSS, baza naţionalei Serbiei. UTA va întâlni formaţia de primă ligă FK Spartak Subotica. Jocul este programat duminică, 11 ianuarie, de la ora 11:00, ora României.

