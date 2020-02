Pierdere URIASA pentru Jurgen Klopp! Capitanul lui Liverpool s-a rupt si nu va juca in returul cu Atletico! Probleme pentru "cormorani"

Jordan Henderson a suferit o accidentare la coapsa si nu va putea juca in urmatoarele 3 saptamani. Capitanul lui Liverpool va rata returul cu Atletico Madrid, programat pe 11 martie.

Henderson a jucat in 25 din cele 26 partide din acest sezon de Premier League, fiind unul din pilonii de baza in echipa lui Jurgen Klopp.

Liverpool va incerca sa obtina calificarea pe Anfield, dupa ce a pierdut la Madrid cu 1-0.

OFFICIAL: Jurgen Klopp has confirmed Jordan Henderson has been ruled out for up to three weeks with a hamstring injury. pic.twitter.com/uGxs4P81BU