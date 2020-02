Klopp anunta INFERNUL in returul cu Atletico Madrid: "Am vazut chipuri fericite la Atletico, insa mai ramane Anfield!"

Liverpool a fost invinsa in deplasarea de la Madrid, 1-0.

Saul a deschis scorul in minutul 4, iar tabela a ramas intacta pana la finalul partidei. Liverpool nu a reusit sa isi creeze nicio ocazie periculoasa, iar returul meciului i-ar putea da batai de cap, tinand cont ca Diego Simeone obisnuieste sa inchida astfel de meciuri in momentul in care echipa sa conduce cu 1-0.

Jurgen Klopp este nerabdator pentru retur, dupa cum a declarat la finalul meciului si este sigur ca echipa sa se va califica mai departe.



"Am pierdut meciul si nu vreau sa incep sa comentez deciziile arbitrale. Nu aruncam prosopul, jucam returul pe terenul nostru, lucrurile vor sta altfel. Nu am o problema cu rezultatul. Am incercat si vom incerca in continuare. Am vazut chipuri fericite la Atletico. Inteleg, este o victorie importanta, insa nu s-a terminat. Ramane Anfield!

Cat timp sunt 11 jucatori cu tricoul lui Liverpool pe ei, vom incerca cu fortele noastre. Le vom ura <<Bun venit>> pe Anfield!", a declarat Jurgen Klopp la finalul meciului.