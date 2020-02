Un fan al lui United in varsta de 10 ani i-a cerut lui Klopp sa piarda meciurile! Raspunsul incredibil al antrenorului

Copilul i-a trimis o scrisoare lui Jurgen Klopp.

Fanul lui United, in varsta de doar 10 ani, i-a cerut antrenorului german sa o faca pe Liverpool sa piarda. In mod surprinzator, Jurgen Klopp i-a raspuns copilului in stilul caracteristic.

"Liverpool castiga prea multe meciuri. Daca vor mai castiga inca 9 partide, vor avea cea mai lunga serie din istoria fotbalului englez. Pentru un fan United acest lucru este foarte trist. Asa ca data viitoare cand Liverpool joaca, te rog sa o faci sa piarda. Ar trebui sa lasati cealalta echipa sa marcheze. Sper ca te-am convins sa nu castigi campionatul sau vreun alt meci vreodata. Cu sinceritate, Daragh", a fost scrisoarea fanului.

Raspunsul antrenorului nu a intarziat sa apara:

"Draga Daragh, din pacate nu pot sa iti accept dorinta. Este treaba mea sa o ajut pe Liverpool sa castige pentru ca sunt milioane de oameni care vor acest lucru si nu doresc sa ii dezamagesc. Din fericire pentru tine, am mai pierdut meciuri in trecut si o vom mai face pentru ca asa e fotbalul. Manchester United este norocasa sa te aiba. Sper ca daca vom fi norocosi sa mai castigam cateva meciuri si chiar cateva trofee nu vei fi dezamagit. Desi cluburile noastre sunt mari rivale, impartasim si un respect urias unul pentru celalalt. Pentru mine, despre asta este fotbalul", a raspuns Klopp.

Liverpool e pe primul loc in Premier League si are 76 de puncte, cu 22 mai multe decat ocupanta pozitiei secunde, Manchester City.

Jurgen Klopp received a letter from a 10-year old Manchester United fan. Klopp responded in spectacular fashion! ???? pic.twitter.com/uddSu93zHu — LFCVine (@LFCVine) February 20, 2020