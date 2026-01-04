Fundașul central s-a recuperat după accidentarea gravă suferită în urmă cu un an și a bifat deja primele minute la Tottenham.

Radu Drăgușin, refuzat de AC Milan

Totuși, șansele ca Drăgușin să devină un om de bază pentru Tottenham în acest sezon sunt mici, iar internaționalul român își dorește să acumuleze minute jucate înainte de barajul pentru Cupa Mondială pe care echipa națională trebuie să îl dispute în luna martie cu Turcia.

Din acest motiv, fundașul român caută echipe la care să meargă sub formă de împrumut, iar Tottenham nu se opune mutării. Au fost vehiculate mai multe opțiuni pentru fotbalistul român. S-a vorbit despre AS Roma, Napoli, Fiorentina și chiar Inter Milano, acolo unde ar ajunge sub comanda lui Cristi Chivu.

Drăgușin a fost propus, susține Gazzetta dello Sport, și la rivala lui Inter, AC Milan, însă rossonerii au luat decizia pe loc. Concret, directorul sportiv al lui AC Milan, albanezul Igli Tare, nu a fost impresionat de Radu Drăgușin și a decis să nu facă pași concreți pentru a obține împrumutul internaționalului român.

Cea mai importantă publicație de sport din Italia a scris că jucători precum Niklas Sule, Axel Disasi și Radu Drăgușin au fost propuși la AC Milan, însă niciunul nu l-a convins pe Tare să înceapă demersurile în vederea unui transfer.

