Căutările nu au dat roade, iar atacantul a decis deocamdată să rămână alături de campioana României, motiv pentru care a mers alături de roș-albaștri în cantonamentul din Antalya.

Valeriu Iftime: ”Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi!”

Valeriu Iftime anunța zilele trecute, când se discuta intens despre plecarea lui Denis Alibec de la FCSB, că și-ar dori ca atacantul să ajungă la FC Botoșani, conștient însă că sunt șanse extrem de mici ca această mutare să se realizeze, chiar dacă echipa sa a încheiat anul pe locul trei în clasament.

Iftime a recunoscut că nu a făcut pași concreți către Denis Alibec, chiar dacă a recunoscut că transferul experimentatului atacant ar fi fost o oportunitate excelentă pentru echipa pregătită de Leo Grozavu.

”Încă nu am făcut nimic, nu suntem hotărâți dacă vrem anumiți fotbaliști, era o oportunitate pentru Alibec, dar nu am concretizat nimic.

Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi. Leo a fost plecat și el undeva peste ocean, ei se văd mâine, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva.

Sunt mulți fotbaliști care îmi plac din Liga 1, dar trebuie să fie la final de contract, nu e doar dacă vreau eu, plus că nu este final de contract, iar la mai mulți fotbaliști le expiră contractul în vară. E adevărat că, dacă aș găsi un fotbalist precum Denis Alibec, ar fi o oportunitate”, a spus Valeriu Iftime, conform Iamsport.

Mihai Stoica a lămurit situația lui Denis Alibec



”Nu a fost fără să ceară acordul clubului, a vorbit cu doctorul şi i-a spus că se va opera. Doctorul i-a spus să anunţe şi a zis «Da, vorbesc cu antrenorii». Doar că a vorbit cu antrenorii după ce s-a operat.

Din ce mi-a arătat mie, acolo era o suprainfecţie. Trebuia să se opereze. Că nu l-a dus mintea să-mi dea mie un telefon sau să-mi scrie: «Bă, uite, doctorul zice să mă operez acum»... Nu puteam să îi spun «nu!».

Asta a fost situaţia atunci, dar nu s-a pus problema să plece din cauza faptului că s-a operat şi a anunţat după. Era nemulţumit că a jucat prea puţin şi am zis «Hai să ne despărţim», iar el a zis «OK, caut echipă».

Nu şi-a găsit echipă până acum şi va merge cu noi (n.r. în cantonament) şi va rămâne la noi, are contract până în vară”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

