Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, și Devis Epassy, portarul lui Dinamo, sunt anunțați titulari și vor lupta pentru un loc în sferturile competiției.

Pentru ambii fotbaliști, duelul are o miză uriașă. Visul unui parcurs lung sau chiar al câștigării trofeului este încă în picioare, însă doar una dintre cele două naționale va merge mai departe.

Duelul Ngezana – Epassy, LIVE TEXT pe Sport.ro!

Camerun, selecționata lui Epassy, este neînvinsă până acum la acest turneu (1-0 cu Gabon, 1-1 cu Coasta de Fildeș și 2-1 cu Mozambic).

De cealaltă parte, Africa de Sud a înregistrat o singură înfrângere, în fața Egiptului, una dintre marile favorite la câștigarea Cupei Africii.

Ngezana este un om de bază în defensiva sud-africanilor, anunțat titular, și va avea o misiune dificilă în fața atacului camerunez.

Partida care închide ziua de duminică la Cupa Africii, cu doi reprezentanți ai fotbalului românesc implicați direct în lupta pentru sferturi, poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

