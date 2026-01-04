Inter primește vizita celor de la Bologna duminică seară, de la ora 21:45, în a 18-a etapă din primul eșalon al Italiei, Serie A. Clasamentul este condus, momentan, de AC Milan.



Dar Inter poate reveni în fruntea lui dacă o învinge pe Bologna. Echipa lui Cristi Chivu are 36 de puncte, în timp ce rivala din Milano are 38.



Inter - Bologna, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45 | Chivu, în goana după primul loc



”Nerazzurrii” ocupă poziția secundă în clasamentul din Serie A cu 12 victorii și patru rezultate negative. 35 de goluri au marcat elevii lui Chivu în acest sezon și au încasat 14.



Bologna e pe șapte în clasament cu 26 de puncte obținute în 16 etape. Șapte victorii, cinci remize și patru eșecuri a consemnat clubul până acum, care se situează la patru lungimi în spatele lui Como.



Cum arată clasamentul din Serie A

