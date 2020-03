"Sunt doar un tip prost barbierit cu o sapca de baseball pe cap!" Jurgen Klopp a luat FOC dupa ce a Liverpool a fost eliminata din Cupa Angliei! Intrebarea jurnalistilor care l-a scos din minti

Jurgen Klopp a avut o iesire nervoasa la finalul meciului cu Chelsea.

Liverpool a fost eliminata de Chelsea din Cupa Angliei, dupa ce formatia antrenata de Frank Lampard s-a impus cu scorul de 2-0 dupa golurile marcate de Wilian si Barkley. La finalul meciului, antrenorul celor de la Liverpool, Jurgen Klopp, a avut o iesire nervoasa la adresa jurnalistilor in momentul in care a fost intrebat ce parere are despre epidemia de coronavirus.

"Ceea ce nu pot sa pricep este de ce ar conta opinia mea despre o problema atat de serioasa? Iar daca v-as intreba pe voi, ati fi in aceeasi postura. Trebuie sa intelegeti ca nu e atat de importanta parerea unei celebritati. Trebuie sa fim mai moderati, nu toata lumea trebuie sa-si dea cu parerea cand nu sunt persoane avizate. Doar ce in masura trebuie sa vorbeasca si sa spuna oamenilor ce e de facut, nu antrenorii de fotbal.

De ce sa vorbesc eu despre politica sau coronavirus? Sunt doar un tip cu o sapca de baseball pe cap si prost barbierit! Desigur, sunt ingrijorat. Traiesc pe aceasta planeta si vreau sa fiu sanatos, ceea ce doresc tuturor. Dar parerea mea despre coronavirus nu conteaza", a spus Jurgen Klopp la finalul meciului cu Chelsea.

