Ajuns în România în 2013, Gregory Tade a cunoscut apogeul carierei la CFR Cluj. După un prim sezon modest, atacantul francez a explodat în stagiunea 2014/15, când a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1. În total, la Cluj a strâns 23 de goluri și patru pase decisive, cifre care au convins-o pe FCSB să plătească 500.000 de euro pentru transferul său.



Mutarea la București nu a avut însă efectul scontat. Deși a venit cu eticheta de golgheter, Tade nu a reușit să se impună și a bifat un singur sezon în tricoul roș-albastru: 37 de meciuri, șapte goluri și cinci assist-uri. În vara lui 2016, francezul a fost pus pe liber, deși mai avea contract pe doi ani.



Gregory Tade: „Mi-a spus Gigi în vară că nu mă mai vrea”



Într-un interviu acordat recent pentru Sport.ro, Tade a povestit deschis motivele despărțirii. Atacantul susține că Gigi Becali i-a transmis clar că nu mai intră în planurile echipei.



„Când Gigi mi-a spus vara că nu mă mai vrea, i-am zis: „am contract, pot să rămân și oricum, cu salariul meu, la un moment dat o să fii nevoit să mă folosești”. El a zis că tot nu voi juca. Atunci am decis să plec și așa am ajuns în Qatar”, a povestit Gregory Tade pentru Sport.ro.



Tade a ales să plece liber de contract. A ajuns în Qatar, la Qatar SC, apoi a mai evoluat în Israel, iar în 2019 a revenit în România, la Dinamo, fără să apuce să debuteze. Finalul carierei l-a prins în Scoția, țara în care este stabilit și în prezent.

