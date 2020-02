BATMAN de Voluntari e fan Klopp si viseaza sa dea goluri ca Messi pe Camp Nou! Ce planuri are pustiul care promite ca se lupta sa ia EURO cu Romania in 2021

Florin Balan (18 ani) e una dintre marile sperante din Liga 1.

Internationalul U18 si-a facut debutul in Liga 1 imediat dupa ce a implinit 17 ani. Nu vrea doar sa devina un jucator memorabil al Voluntariului, ci viseaza la mult mai mult. Balan e fan Klopp si se gandeste la ziua in care va marca pe Camp Nou. Crede ca progresul sau va fi rapid si ca va reusi sa joace la cel mai inalt nivel in cel mult 5 ani. Mai intai, mijlocasul vrea sa se impuna in prima echipa a Voluntariului, apoi sa castige Euro U19 cu nationala Romaniei, vara viitoare, la Bucuresti.

