Jurgen Klopp a prevestit succesul lui Liverpool in urma cu 5 ani! Ce a spus neamtul la prima conferinta de presa pentru "cormorani"

Liverpool e aproape sa castige primul titlu din ultimii 30 de ani.

Rezultatul n-ar fi unul surprinzator pentru Jurgen Klopp. Antrenorul a prezis, in 2015, la prima conferinta de presa sustinuta la Liverpool, ca echipa ca castiga un titlu de campioana in urmatoarele 4 sezoane.

"Noaptea trecuta am semnat contractul, iar in dimineata asta m-am trezit si sunt managerul lui Liverpool. Va rog sa ne dati timp sa ne facem treaba, in urmatoarele 4 sezoane cred ca am putea avea un titlu. Cand am plecat de la Dortmund am spus ca nu e important ce crede lumea cand cineva vine la o echipa. E important ce se va spune cand acel cineva pleaca. De aceea, atunci cand voi pleca va fi o zi speciala. Aici e un club cu un potential urias. Hai sa incepem pe un nou drum", a spus Klopp.

La acea vreme, Liverpool se afla pe pozitia a 10-a in Premier Leaguea, terminand sezonul pe locul 6. In acest sezon, "cormoranii" sunt lideri, cu un avans urias de 22 de puncte fata de locul 2, fiind neinvinsi in 25 de etape.