'Wow! Fanii lui Liverpool nu sunt prosti!' Klopp, SOCAT de scenariul in care Liverpool rateaza TITLUL din cauza coronavirusului! Ce a spus

Stirea ca toate marile campionate ale lumii ar putea fi amante din cauza raspandirii coronavirusului i-a panicat pe fanii lui Liverpool.

Fanii clubului de pe Anfield asteapta un titlu de 30 de ani. Acum, desi Liverpool are un avans de 22 de puncte in fruntea clasamentului, exista temeri ca echipa ar putea sa rateze titlu in urma unui scenariu SF. In cazul in care COVID-19 nu va putea fi controlat in Europa, epidemia va duce la oprirea tuturor competitiilor de amploare de pe continent.

La ultima conferinta de presa, Klopp a vorbit despre aceasta posibilitate: "Nu pot sa cred ca fanii lui Liverpool se tem de asa ceva. Daca ma intrebati pe mine, e o stire buna, unele ziare au nevoie sa scrie despre asta. Cand am auzit, am spus: 'Wow! Cineva crede ca asa ceva se poate intampla?' Cine ar mai juca la anul in Champions League? Fanii lui Liverpool nu sunt prosti sa se sperie de o stire ca asta!", a comentat Klopp.